A Catalunha francesa, batizada assim pelos catalães, cria nesta quarta-feira um grupo para "organizar e coordenar a solidariedade" com os vizinhos do Sul, agora que o governo espanhol se prepara para uma intervenção na autonomia catalã.

A primeira reunião do grupo, batizado como Comitê de Solidariedade Catalã, acontecerá nesta quarta-feira na cidade francesa de Perpignan.

"Há uma solidariedade espontânea com os catalães e acontecem muitas iniciativas", disse à AFP Pierre Manzanares, membro da Òmnium Cultural, a principal associação cidadã e cultural da Catalunha, e uma das organizadoras da reunião de quarta-feira.

"É urgente que nos organizemos em solidariedade com o Sul", disse Hervé Pi, coordenador da unidade francesa da ANC (outra associação independentista), "após as agressões, a repressão do Estado espanhol e a falta de reação dos Estados europeus".