O presidente catalão, Carles Puigdemont, descartou nesta quinta-feira (26) convocar eleições e frear seus planos de independência, o que torna mais próxima uma tomada de controle regional por parte do governo central de Madri, com o risco de fortes protestos na Catalunha.

"Queremos abrir uma nova etapa na qual a lei se respeite", afirmou a vice-presidente do governo, Soraya Sáenz de Santamaría, aos senadores, que devem dar sua autorização na sexta-feira à aplicação do artigo 155 da Constituição.

Isto pode desatar fortes protestos na Catalunha, onde a sociedade se orgulha muito do governo autônomo regional, recuperado após a morte do ditador Francisco Franco (1939-1975).

No Parlamento regional, a oposição implorou a Puigdemont que convoque eleições regionais durante a sessão iniciada na quinta-feira e que poderia terminar na sexta com a declaração de secessão.

"Amanhã (sexta-feira) proporemos que a resposta a esta agressão (...) seja continuar o mandato do povo da Catalunha no referendo de 1º de outubro", advertiu, no entanto, Lluís Corominas, porta-voz da coalizão do governo, a Juntos por el Sí.