A candidatura de Ksenia Sobtchak, uma ex-estrela de reality-show próxima à oposição, animou as presidenciais russas, nas quais Vladimir Putin parece ter assegurada a vitória, mas dividiu a oposição liberal, apontam analistas.

Sobtchak, de 35 anos, que ficou conhecida em um programa de reality-show, uma das poucas vozes críticas a Putin na mídia russa, anunciou na quarta-feira a sua candidatura para as presidenciais de março. Mas segundo os opositores, trata-se de uma montagem que, na realidade, favorece Putin.

Em 2012, a candidatura do milionário Mikhail Prokhorov, que ficou em terceiro lugar, já havia sido interpretada como uma ação dirigida do Kremlin para frear a onda de protestos posterior à reeleição de Vladimir Putin.

"A iniciativa de Sobtchak não teria sentido sem o acordo do Kremlin", concorda o cientista político Igor Bunin, em declarações ao jornal RBK, considerando a candidata "uma figura de compromisso".

Ksenia Sobtchak, que participou do reality-show "Dom-2", é filha do ex-prefeito de São Petersburgo Anatoli Sobtchak, mentor político de Vladimir Putin.

Símbolo da juventude hedonista dos primeiros anos do mandato de Putin, Sobtchak se aproximou politicamente de Navalny durante as manifestações de 2011 e 2012, e também se tornou um dos principais rostos da emissora de oposição Dojd.

No entanto, os russos se interessam pouco por estas eleições em que Putin, que ainda não apresentou oficialmente sua candidatura, sai como favorito e provavelmente não terá contra si nenhum adversário de peso.

Com a candidatura de Ksenia Sobtchak, "o povo tem garantido o circo, ainda que prefiram o pão", assegura o jornal popular Moskovski Komsomolets.

Navalny, que no domingo terá cumprido a sua terceira pena de prisão este ano, criticou, antes mesmo do anúncio oficial, uma possível candidatura de Sobtchak, assegurando que responde aos interesses do Kremlin.