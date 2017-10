Um candidato opositor ao governo de Bolívar, no sul da Venezuela, anunciou nesta sexta-feira (20) que contestará os resultados da eleição nesse estado, afirmando ter provas de uma suposta fraude que provocou sua derrota.

"Eu ganhei as eleições. Hoje apresentarei diante do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) um recurso hierárquico no qual exijo que seja feita a correção. Também preparamos um documento de impugnação", disse Andrés Velásquez em coletiva de imprensa.