A Califórnia enfrentava nesta terça-feira uma onda de calor extremo, com temperaturas sem precedentes para o outono (boreal) nesta região do oeste dos Estados Unidos.

Esta onda de calor - incomum no outono - levou as autoridades de Los Angeles a emitir uma advertência aos torcedores que assistirão ao primeiro jogo da Série Mundial de beisebol no Dodger Stadiumn para que "levem muita água".