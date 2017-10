A perspectiva de um Brexit desordenado significa que o cenário da dívida soberana do Reino Unido continua negativo, disseram as agências de classificação S&P e Fitch, nesta sexta-feira (27).

Ambas agências afirmaram sua avaliação alta "AA" da dívida soberta britânica a curto e a longo prazo, mas indicaram que o marasmo nas negociações do Brexit é um motivo para se preocupar com a economia britânica.

Mesmo seis meses depois de as autoridades de Londres darem início ao processo de saída da União Europeia, as negociações ainda não chegaram à segunda fase, relativa ao comércio.

De acordo com a S&P, negociadores britânicos buscam cortar os laços com o mercado único da UE para recuperar o controle de suas fronteiras e da imigração, enquanto quer manter os acordos de comércio o mais próximo possível dos membros da UE.

Mas, com a derrota do Partido Conservador nas eleições de junho, a posição de negociação britânica parece menos coesa - aumentando as chances de um Brexit "sem acordo", de acordo com a Fitch.