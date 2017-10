As pesquisas mais recentes apontam para uma ampla vitória de seu Partido Liberal Democrata (PLD), nacionalista, depois de uma campanha dominada por questões econômicas e a ameaça da Coreia do Norte.

Abe, de 63 anos, decidiu em setembro dissolver o Parlamento e adiantar as eleições em um ano para enfrentar os escândalos de favoritismo e a derrota histórica de seu partido no governo de Tóquio em julho, agora nas mãos de sua carismática rival conservadora Yuriko Koike.

Algumas horas antes do anúncio oficial das legislativas antecipadas, Koike surpreendeu com a criação de uma nova formação, o Partido da Esperança.

De acordo com as últimas pesquisas, o PLD conquistaria pelo menos 300 assentos e poderia formar uma coalizão com o seu aliado, o partido Komeito, com uma maioria de dois terços que permitiria a constituição ser alterada.