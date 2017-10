A atriz Dominique Huett abriu um processo nesta terça-feira contra a produtora The Weinstein Company (TWC) pelos abusos sexuais que sofreu de Harvey Weinstein, acusando a empresa de permitir o comportamento de seu fundador.

No processo, Dominique Huett afirma que conheceu o produtor cinematográfico no Hotel Península de Beverly Hills em novembro de 2010, onde se reuniu com Weinstein para falar sobre sua carreira.