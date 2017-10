Ativistas pró-independentistas da região francesa dos Pirineus orientais anunciaram, nesta segunda-feira (23), oferecer a sua "hospitalidade ao presidente (catalão) Carles Puigdemont para um governo catalão em exílio em Perpignan", no sul da França.

Para o ativista, a situação política se parece com a de 1939, quando "500.000 refugiados [...] cruzaram a fronteira".

"Como a tempestade se aproxima, propomos que as pessoas acessem a nossa página na internet para ver as possibilidades de acolhida e alojamento do governo catalão e das pessoas que possam ser obrigadas a partir", detalharam os ativistas franceses em um comunicado.