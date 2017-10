Dois ativistas da "Revolução dos Guarda-Chuvas", que sacudiu Hong Kong em 2014, foram liberados após o pagamento de fiança nesta terça-feira, durante uma apelação do processo.

Os jovens receberam o benefício da liberdade sob fiança no tribunal que examina a apelação do processo. A audiência está marcada para 7 de novembro.

O terceiro ativista do grupo símbolo da "Revolução dos Guarda-Chuvas", Alex Chow, também detido, não teve o caso examinado na audiência de terça-feira.

As pessoas reunidas do lado de fora do tribunal para apoiar os ativistas celebraram a notícia.