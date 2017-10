Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira (18) em um parque industrial de Edgewood, no estado de Mayland, no nordeste dos Estados Unidos, deixando três mortos e dois feridos antes de fugir, informou a Polícia.

De acordo com o chefe de Polícia Jeffrey Gahler, os agentes buscam agora um homem de 37 anos, identificado como Radee Labeeb Prince, que tinha relações comerciais com a empresa que vende placas de granito onde aconteceu o ataque.

"Aparentemente foi um ataque contra pessoas específicas e se limitou a essa empresa", afirmou Gahler. As cinco vítimas eram funcionários da Advanced Granite Solutions.

As autoridades disseram que fecharam as escolas em Edgewood, localidade ao norte de Baltimore, capital de Maryland.

O set de gravação da série da Netflix "House of Cards" também foi fechado.

O comissário Gahler disse que, por enquanto, a polícia não tem elementos para acreditar que o atirador contou com a ajuda de outra pessoas, e que estão focados em sua captura.

Trata-se do mais recente ataque com armas com vítimas em um país onde estes episódios se tornaram frequentes.