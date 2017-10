"Com base na informação de que dispomos no momento, trata-se de um ato de terrorismo (...) particularmente covarde", disse o prefeito democrata durante entrevista coletiva, na qual lamentou "este dia muito doloroso para nossa cidade".

A caminhonete invadiu uma via para pedestres e ciclistas em Lower Manhattan, atropelando várias pessoas", segundo as autoridades. "O veículo seguiu no sentido sul e atingiu outro veículo. O suspeito saiu do veículo exibindo réplicas de armas de fogo e foi atingido por tiros disparados pelo Departamento de Polícia de Nova York".