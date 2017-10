Dois astronautas americanos realizaram, nesta sexta-feira (20), reparos essenciais no braço robótico da Estação Espacial Internacional (ISS), semanas antes da chegada da próxima nave de carga, no início de novembro, informou a Nasa.

Durante a saída desta sexta-feira, os astronautas substituíram um sistema de câmera com problemas de foco no final do braço robótico, necessário para ter uma boa visão das naves de carga que se aproximam, e fixou um fusível na extensão do Canadarm2.