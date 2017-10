O governo espanhol de Mariano Rajoy detalhou neste sábado (21) as medidas que serão submetidas ao Senado para intervir na autonomia da Catalunha, que incluem a tutela da polícia, dos meios de comunicação e do Parlamento regionais.

As medidas foram acordadas pelo Conselho de Ministros nos termos do artigo 155 da Constituição, para enfrentar o desafio separatista do Executivo nacionalista catalão.