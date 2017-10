Principal parceiro na Síria da coalizão internacional anti-extremista liderada pelos Estados Unidos, esta aliança árabe-curda lançou em novembro de 2016 a ofensiva para conquistar Raqa, a "capital" de fato do EI no norte da Síria.

Estas forças foram estabelecidas em um país devastado pela guerra desde 2011, com o objetivo principal de derrotar o EI no norte da Síria.

Com uma clara predominância das Unidades de Defesa do Povo Curdo (YPG), as FDS também contam com árabes muçulmanos e cristãos, bem como alguns turcomanos, todos de populações de regiões do norte que escapam ao controle do regime de Bashar al-Assad.