O governo conservador espanhol anunciou no sábado que irá pedir ao Senado, onde possui uma maioria absoluta, a autorização para implementar uma série de medidas para assumir o controle direto da Catalunha, onde os separatistas ameaçam a secessão.

Veja as etapas a serem seguidas até esta autorização, prevista para sexta-feira:

Em Madri, o Senado, que tem 260 representantes eleitos, incluindo 149 do Partido Popular de Mariano Rajoy (conservador), já recebeu o pedido do governo para ativar o Artigo 155 da Constituição.

Os senadores escolhem os membros de uma Comissão de Assuntos Territoriais e Constitucionais para revisar o pedido do governo.

Esta comissão será composta por 27 membros, incluindo 15 do partido conservador, seis socialistas, dois representantes do Podemos e seus aliados, um senador do partido nacionalista basco (PNV, conservador), um representante das ilhas Canárias, um parlamentar independente e dois senadores catalães que representam o partido PdeCAT de Carles Puigdemont e a esquerda separatista (esquerda republicana da Catalunha).