O artista russo Piotr Pavlenski foi detido na madrugada desta segunda-feira (16) depois de incendiar a fachada de uma filial do Banco da França em Paris, informaram várias fontes.

Os bombeiros chegaram por volta das 4h00 para "apagar o fogo de origem criminosa ao lado da fachada do Banco da França", disse um porta-voz.

De acordo com imagens postadas nas redes sociais, Pavlenski, vestido de preto e com cabeça raspada, ateou fogo às paredes do prédio e parou de frente para a porta.