Um arranha-céu do homem mais rico de Hong Kong, Li Ka-shing, foi vendido pelo valor recorde de 5,15 bilhões de dólares, segundo uma reportagem publicada nesta segunda-feira (16), indicando que o efervescente setor imobiliário da cidade não dá sinais de desaceleração.

O CK Asset, de Li, vendeu 75% de sua cota do The Centre, localizado no agitado distrito Central, para um consórcio liderado por uma companhia energética chinesa, disse o Hong Kong Economic Journal.