Os argentinos votaram em massa neste domingo nas eleições legislativas, nas que a coalizão do presidente Mauricio Macri aparece como favorita, mas que também devem confirmar um assento no Senado para a ex-presidente opositora Cristina Kirchner.

Mas Kirchner (2007-2015), que concorre pela Unidad Ciudadana (peronistas de centro-esquerda) na província estratégica de Buenos Aires - que concentra quase 40% dos 33,1 milhões de eleitores -, aspira a um assento no Senado para "colocar um freio" a Macri em sua política de ajustes tarifários, financiamento do déficit fiscal com dívida e flexibilização das leis trabalhistas.

A votação ocorreu com normalidade em todo o país. Em Mar del Plata (sul), candidatos do pequeno Frente de Izquierda foram detidos por manter aberto um local partidário.

Macri, sem uma maioria parlamentar, conseguiu adotar leis por meio de acordos com peronistas inimigos de Kirchner e governadores cujas finanças dependem dos fundos do governo federal.

Mas a atividade econômica passou a crescer, a 1,6% no primeiro semestre. Os indicadores positivos ainda não alcançaram aqueles da primeira década do século, sob os governos kirchneristas, mas Macri diz confiar na reinserção do país no cenário mundial.