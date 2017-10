O presidente argentino, Mauricio Macri, triunfou nas eleições legislativas de meio de mandato com sua aliança, o que permitirá aprofundar as reformas liberais que promove desde que chegou ao poder.

"Não ganhou um partido, ganhou a certeza de que podemos mudar a história, construir com amor. Um argentino com vontade não tem limites, somos imparáveis", declarou Macri ao liderar as comemorações na sede da campanha da "Cambiemos", uma coalizão de centro-direita.