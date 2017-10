Auckland, Nova Zelândia – Quando Jacinda Ardern subiu ao púlpito do Parlamento, pouco mais de uma hora após o surpreendente anúncio de que seria a primeira-ministra da Nova Zelândia, estava sorrindo e segura, mas parecia um pouco atordoada. Depois, contou ela, voltou para seu apartamento, um estúdio localizado na capital, Wellington, e "comeu um pote de macarrão instantâneo".

Na manhã seguinte, enfrentou a mídia como a próxima primeira-ministra da Nova Zelândia, 27 dias após a eleição. Ela é a terceira mulher a liderar o país e, aos 37 anos, a líder mais jovem em mais de 150 anos.

"Acho que vou tirar um tempo para refletir sobre esse momento e, de fato, sobre a campanha, quando o Natal chegar", disse ela à Rádio Nova Zelândia.

Para uma mulher que se tornou líder do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, da Nova Zelândia há apenas algumas semanas, sua ascensão rápida ao posto de líder do país foi, de acordo com a ex-primeira-ministra Helen Clark, "extraordinária".

Prometendo uma mudança e um "governo mais justo" para os neozelandeses marginalizados, Ardern revigorou os eleitores progressistas e jovens e reverteu o destino do Partido Trabalhista. Sua posição pouco promissora nas pesquisas, em torno de 24 por cento, ajudou a tirar da corrida o líder anterior, Andrew Little, mas Ardern levou o partido a respeitáveis 36,9 por cento nas eleições em 23 de setembro.

Uma figura despretensiosa, ela é conhecida por seus antigos sets de DJ e por instalar seu próprio banheiro – para o desgosto dos encanadores da Nova Zelândia –, mas também é uma política "geek" confessa, que trabalhou durante anos nos movimentos trabalhistas da Nova Zelândia e da Inglaterra e liderou um organização socialista antes de se tornar legisladora em 2008.

Durante a campanha, Ardern tornou-se uma heroína feminista involuntária quando criticou a pergunta de um entrevistador sobre se ela teria filhos caso se tornasse primeira-ministra. Recentemente, o apresentador de um programa de entrevistas a chamou de "bonitinha".

Com sua característica objetividade, Clark – também ex-líder do Programa de Desenvolvimento da ONU – disse que Ardern recebeu "mais comentários bobos do que deveria" durante a campanha, mas expressou a esperança de que os neozelandeses agora "a deixariam fazer seu trabalho" de governar.

Na Nova Zelândia, os partidos políticos devem se unir para formar um governo de coalizão se nenhum partido tem assentos suficientes para governar diretamente. O Partido Trabalhista não obteve o maior número de lugares nas eleições de setembro, que pertence ao Partido Nacional de centro-direita, liderado pelo primeiro-ministro em exercício, Bill English.

Mas o Partido Nacional não ganhou o suficiente para governar sozinho, e a decisão sobre quem se tornaria primeiro-ministro caiu nas mãos do líder excêntrico e populista de um pequeno partido (Primeiro a Nova Zelândia), Winston Peters.

Semanas de negociações se seguiram antes que Peters pendesse para o lado de Ardern. Nem ela nem seu rival conheciam a decisão de Peters antes que fosse anunciada na televisão ao vivo.

Descrevendo-se como "implacavelmente otimista", Ardern enfrentará agora uma oposição do Partido Nacional de 56 membros barulhentos – criticando uma eleição que acreditavam ter ganhado – e deve manter um acordo governamental com três partidos, ao mesmo tempo em que realiza a mudança que prometeu.

Na manhã seguinte à sua vitória, em uma escola feminina de ensino médio, não muito longe do Parlamento, as estudantes do último ano estavam falando sobre as perspectivas.

Mia Faiumu, 18 e Narjis al-Zaidi, 17, duas líderes do clube feminista da escola, a Wellington East Girls' College, esperam que Ardern melhore o currículo nacional para educação sexual e consentimento, bem como descriminalização do aborto, como ela havia prometido (o aborto é permitido na Nova Zelândia com aprovação médica, mas permanece ilegal).

"Ela entende o que é ser uma mulher jovem hoje em dia", disse Faiumu, que votou no Partido Trabalhista nessa eleição, que foi a sua primeira.

Ela contou que, antes da ascensão de Ardern ao posto de líder, seu voto teria sido para o Partido Verde, mais à esquerda, que apoiará o Trabalhista para aprovar suas leis.

Mas ela foi "engajada pela Jacindamania", afirmou, usando o termo cunhado pela mídia para descrever os fãs ardentes da nova líder.

"Qualquer um que seja marginalizado sabe que a Nova Zelândia não é o país mais progressista se você não tem dinheiro ou não é homem", disse Al-Zaidi, acrescentando que pensou que Ardern mudará isso.

As jovens se entusiasmaram com a "grande visão" de Ardern, dizendo que se sentiram fortalecidas por sua vitória, apesar de os críticos dizerem que ela não conseguiria concretizar ideias tão ousadas.

As expectativas para a Ardern agora são grandes: desde a ação sobre a pobreza infantil até a resolução de uma crise imobiliária e um aumento da falta de moradia, ela também deve equilibrar os interesses agrícolas – o pilar do mercado de exportação da Nova Zelândia – com a promessa de seu partido de limpar as vias navegáveis e agir contra as mudanças climáticas.

Clark, a ex-primeira-ministra – cujo escritório já empregou Ardern quando era mais nova – disse acreditar ser "absolutamente realista" a ideia de que a nova eleita possa dar conta de tantas coisas, particularmente a resolução da crise da habitação, que ela chamou de "desastre".