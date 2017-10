O Fundo público de investimentos saudita anunciou, nesta quinta-feira, que investirá um bilhão de dólares na Virgin Galactic, a companhia de turismo espacial do bilionário britânico Richard Branson.

O anuncio do investimento saudita na Virgin Galactic chega um mês depois de outra visita de Branson ao país, na qual se comprometeu a investir em um grande projeto turístico no mar Vermelho.

Com o impulso do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, o reino sunita implementou em 2016 um amplo plano de reformas econômicas batizado "Vision 2030", que permitirá diversificar a economia do país, dependente dos hidrocarbonetos.