A seguir, as principais reações internacionais:

- UE: "a força do argumento" -

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que Madri continua sendo o "único interlocutor" da UE. "Espero que o governo espanhol favoreça a força do argumento, não o argumento da força", tuitou.

Seu contraparte da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, advertiu sobre os riscos de "mais rachas" nos 28 membros do bloco.

"Ninguém na União Europeia vai reconhecer esta declaração", assegurou por sua vez o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, em comunicado.

"Tenho um interlocutor na Espanha, é o chefe de governo Rajoy (...) Há um Estado de direito na Espanha, com regras constitucionais. Quer fazê-las respeitar e tem todo o meu apoio", disse durante visita à Guiana Francesa.

A Alemanha "não reconhece a declaração de independência" da Catalunha, manifestou-se pelo Twitter o porta-voz governamental Steffen Seibert, pedindo diálogo entre as duas partes.

"O Reino Unido não reconhece, nem reconhecerá a declaração unilateral de independência", anunciou um porta-voz do governo de Theresa May.

No entanto, o governo escocês mostrou-se mais favorável à Catalunha, embora não tenha reconhecido a declaração de independência.

"Embora a Espanha tenha direito de se opor à independência, o povo da Catalunha deve contar com a capacidade de decidir seu próprio futuro", declarou Fiona Hyslop, ministra escocesa das Relações Exteriores.

Os Estados Unidos consideram que a Catalunha é parte integrante da Espanha e apoiam as medidas de Madri para manter a Nação "forte e unida", disse o Departamento de Estado em comunicado.

"De acordo com princípios legais, estas decisões precisam ser tomadas no enquadramento constitucional", disse Andrew Leslie, secretário parlamentar do ministro de Relações Exteriores canadense, na Câmara dos Comuns.