A seguir, as principais reações internacionais:

- UE: "a força do argumento" -

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que Madri continua sendo o "único interlocutor" da UE. "Espero que o governo espanhol favoreça a força do argumento, não o argumento da força", tuitou.

Seu contraparte da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, advertiu sobre os riscos de "mais rachas" nos 28 membros do bloco.

"Ninguém na União Europeia vai reconhecer esta declaração", assegurou por sua vez o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

"Tenho um interlocutor na Espanha, é o chefe de governo Rajoy (...) Há um Estado de direito na Espanha, com regras constitucionais. Quer fazê-las respeitar e tem todo o meu apoio", disse o presidente durante visita à Guiana Francesa.

A Alemanha "não reconhece a declaração de independência" da Catalunha, manifestou-se pelo Twitter o porta-voz governamental Steffen Seibert, pedindo diálogo entre as duas partes.

"A soberania e a integridade territorial da Espanha são e continuarão sendo invioláveis", acrescentou. "Esperamos que todas as partes envolvidas deem prioridade ao diálogo para que a situação se acalme".

"O Reino Unido não reconhece, nem reconhecerá a declaração unilateral de independência feita pelo Parlamento regional catalão", anunciou um porta-voz do governo de Theresa May.

No entanto, o governo escocês mostrou-se mais favorável à Catalunha, embora não tenha reconhecido a declaração de independência.

"Embora a Espanha tenha direito de se opor à independência, o povo da Catalunha deve contar com a capacidade de decidir seu próprio futuro", declarou Fiona Hyslop, ministra escocesa das Relações Exteriores.

Os Estados Unidos consideram que a Catalunha é parte integrante da Espanha e apoiam as medidas de Madri para manter a Nação "forte e unida", disse o Departamento de Estado.

"Os Estados Unidos têm uma grande amizade e uma associação durável com o nosso aliado na Otan, a Espanha", disse em um comunicado a porta-voz, Heather Nauert.

"De acordo com princípios legais, estas decisões precisam ser tomadas no enquadramento constitucional", disse Andrew Leslie, secretário parlamentar do ministro de Relações Exteriores canadense, na Câmara dos Comuns.