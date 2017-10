A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) considerou, nesta terça-feira (17) que uma possível anulação do Brexit teria um impacto econômico muito "positivo", mas o governo britânico respondeu imediatamente que "não haverá um segundo referendo".

Assim, "se o Brexit fosse anulado por uma decisão política (uma mudança de maioria, um novo referendo, etc.), o impacto positivo para a economia seria muito importante", afirmou o organismo.

"Deixamos a UE e não haverá um segundo referendo", garantiu um porta-voz do governo em um comunicado divulgado poucos minutos após a publicação do informe.

Apesar de costumar manter uma postura bem mais prudente, a OCDE subiu o tom sobre as perspectivas econômicas britânicas, a menos de um ano e meio do Brexit, previsto para o fim de março de 2019.

Essa incerteza faz algumas empresas pensarem duas vezes antes de investir no país, ou até deslocarem suas atividades para fora do Reino Unido. Segundo a OCDE, se acontecer um "Brexit desordenado", sem acordos sobre as trocas comerciais, haveria consequências a médio prazo nas perspectivas de crescimento.