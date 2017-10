O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declarou nesta segunda-feira que "não se pode reconhecer" os resultados da eleição para governadores realizada no domingo na Venezuela, e avaliou que "já não é mais tempo de resoluções ou declarações".

Segundo Almagro, a votação realizada no domingo exibiu irregularidades que "repetem variáveis de ilegalidade, incerteza e fraude que temos denunciado".

O diplomata uruguaio disse que esperava "celebrar a realização de uma festa cívica" na Venezuela, mas agora é necessário "expressar o ceticismo e denunciar a falta de garantias que são recorrentes em atos eleitorais que realizam as ditaduras".

Almagro afirmou que "já não é tempo de resoluções ou declarações", e informou que seu gabinete vai "promover e legitimar a aplicação de sanções" contra a Venezuela, apoiando "a institucionalidade democrática venezuelana, que hoje deve funcionar no exílio".

Nas audiências foram ouvidos os depoimentos da juíza Ralenis Tovar, do magistrado Pedro Tronconis, do legislador Armando Armas e do diplomata Isaías Medina, assim como o de Rosa Orozco, mãe de uma jovem que morreu em 2014 devido à repressão.