Os combatentes curdos e árabes, apoiados por Washington, reconquistaram neste domingo (22) um dos mais importantes campos petrolíferos da Síria, que era controlado pelo Estado Islâmico no leste do país.

Situado na província de Deir Ezzor, no leste da Síria, próximo a fronteira com o Iraque, o campo petrolífero de Al Omar é um dos mais importantes desse país em guerra.

O avanço das FDS, "acontece três dias depois da retirada do EI do campo petrolífero", de acordo com o OSDH. Esses avanços se dão após "contraofensivas dos extremistas contra o posicionamento das forças do regime, obrigadas a recuar", afirma a mesma fonte.