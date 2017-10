Washington recentemente decidiu impor uma tarifa aduaneira de 220% nos aviões da Bombardier por considerar que a empresa se beneficia de subsídios que afetam a concorrência com a Boeing.

A construtora americana acusa a canadense de fabricar seus aviões com apoio financeiro e de tê-los vendido sem lucro para a Delta Air Lines.

O acordo vai permitir uma economia importante na fabricação dos C-Series e também que ele se beneficie da presença da Airbus no mercado, indicaram as empresas.

A sede da produção vai se manter no Quebec.

A Airbus vai tomar 50,01% das participações na CSALP, entidade que gere o programa C-Series. Bombardier e Investissement Québec vão ficar com 31% e 19%, respectivamente.

"Não tenho nenhuma dúvida de que nossa associação com a Bombardier vai impulsionar enormemente as vendas e o valor do programa", completou.