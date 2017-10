O guia supremo iraniano Ali Khamenei denunciou nesta quarta-feira as "diatribes e sandices" de Donald Trump em sua primeira reação às recentes declarações do presidente americano contra o Irã.

"Não vou perder o meu tempo respondendo às diatribes e sandices do bruto do presidente americano", declarou o aiatolá Khamenei em um discurso para estudantes em Teerã e publicado em sua conta no Telegram.

Os Estados Unidos "estão com raiva porque hoje a República Islâmica do Irã contrariou seus planos no Líbano, na Síria e no Iraque", ressaltou. Mas "que todos estejam certos: mais uma vez, a nação iraniana vai atingir a América no rosto e vencerá", acrescentou.