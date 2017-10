"Os combatentes do Hashd são iraquianos que lutaram contra o terrorismo, defenderam o seu país e se sacrificaram para derrotar o grupo Estado Islâmico (EI)", afirmou Abadi durante uma reunião com Tillerson, segundo um comunicado de seu gabinete.

Este grupo foi formado em 2014 para ajudar o Exército contra o EI e participou de diferentes batalhas contra os extremistas no Iraque, com o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

No domingo em Riad, Tillerson havia pedido "aos combatentes estrangeiros" e "às milícias iranianas que estão no Iraque" que "voltassem para casa".

Anteriormente, o gabinete do primeiro-ministro iraquiano afirmou que "nenhuma força estrangeira" combate no Iraque e que "ninguém tem o direito de interferir nos assuntos iraquianos".

Tillerson e Abadi também conversaram sobre as "medidas tomadas pelo governo para restaurar a autoridade do poder federal em Kirkuk", indicou à AFP o serviço de imprensa do primeiro-ministro iraquiano.

Há pouco mais de uma semana, as tropas iraquianas retomaram o conjunto da rica província petroleira de Kirkuk, da qual os peshmergas curdos haviam se apoderado no início do caos causado em 2014 pelo avanço do EI.