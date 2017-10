Belfast, Irlanda do Norte – Quando um jovem cozinheiro católico se mudou para uma casa recém-construída em uma área protestante de Belfast em setembro, foi um voto de fé não apenas em seu próprio futuro, mas no da Irlanda do Norte.

Dezoito anos após o acordo de paz que encerrou três décadas de violência sectária entre pessoas de origem católica e protestante, as duas comunidades ainda vivem majoritariamente divididas. Mas a nova casa do cozinheiro estava em Cantrell Close, um projeto de habitação emblemático, construído em 2016 especificamente para acomodar pessoas de todas as origens.

Em uma província onde mais de 90 por cento dos alunos ainda recebem uma educação amplamente segregada, o jovem de 23 anos poderia imaginar seu filho frequentando uma escola mista daqui alguns anos.

Essa esperança terminou antes da meia-noite em uma terça-feira no final de setembro, quando dois policiais bateram à sua porta e de outras três famílias católicas em Cantrell Close. "Acreditamos que sua vida está ameaçada se não sair de casa até sexta-feira", informaram ao cozinheiro.

Ele, sua noiva grávida e seu filho de 14 meses já não estavam mais lá na manhã de quarta-feira. Pelo menos duas outras famílias católicas saíram no mesmo dia, enquanto outros disseram aos políticos locais que queriam se mudar o mais rápido possível.

Nos dias seguintes, aqueles que foram forçados a fugir ficaram na casa de um amigo diferente todas as noites, disse o cozinheiro, que pediu que ele e sua noiva não fossem identificados porque sentia que suas vidas ainda estavam em perigo.

Intimidações desse tipo não são novas na Irlanda do Norte, nem parecem estar aumentando. Cerca de 30 pessoas se declararam sem-teto por razões similares a cada ano durante a última metade da década, de acordo com as estatísticas fornecidas pelo governo da Irlanda do Norte, e a cifra de 33 deste ano não é o começo dessa tendência.

Mas os incidentes recentes em Cantrell Close ganharam as manchetes do país porque ocorreram em um lugar destinado a ser uma pedra fundamental para uma sociedade pós-sectária. Também suscitou preocupações sobre o compromisso de certos políticos com o processo de integração e sobre a capacidade da polícia do país de conter a influência de grupos paramilitares sectários.

"Esta é uma boa ilustração de um problema muito mais profundo", disse Stephen Farry, legislador do Partido da Aliança, que tenta ajudar a superar as divisões entre os unionistas da província e as comunidades nacionalistas. "A Irlanda do Norte ainda não é uma sociedade pacífica. Temos mantido o controle coercivo de estruturas paramilitares em nível local em muitas comunidades."

Um passeio recente até Cantrell Close, um pequeno beco sem saída em forma de T, não deixa isso tão óbvio. À primeira vista, a imagem é de subúrbio respeitável e tranquilo; 41 casas de dois andares, cada uma com um gramado limpo e uma cerca e jardim, alinhadas em uma rua pacata com um estacionamento de bicicleta em uma extremidade e uma lombada na outra. As tensões só se tornam evidentes quando se olha para o céu.

Estavam hasteadas em alguns postes as bandeiras da Força Voluntária do Ulster (UVF, na sigla em inglês), um grupo terrorista que matou mais de 400 pessoas durante o período conhecido como "Troubles" (período do conflito), formado principalmente por católicos e nacionalistas irlandeses ou por aqueles que se opunham à Irlanda do Norte continuar a fazer parte do Reino Unido.

Nenhuma facção reivindicou a responsabilidade, mas a polícia acredita que as ameaças vieram de pessoas que pretendem fazer parte da UVF. Dois homens foram interrogados sobre o crime, suspeitos de serem membros da UVF.

A Iniciativa Comunitária East Belfast, que diz falar em nome de ex-combatentes da UVF, afirmou que a organização não estava envolvida. Cantrell Close, enquanto isso, é apenas uma das muitas ruas no oeste de Belfast que mostram bandeiras da UVF.

Parece haver um omertà informal em Cantrell Close. Entre os que atenderam à porta em uma tarde recente, nenhum falou sobre as ameaças aos antigos vizinhos.

Um homem até afirmou que não sabia nada sobre a situação, com a boca se curvando em um sorriso fraco.

Porém, pessoas fora do bairro falaram mais abertamente sobre uma cultura de impunidade que acreditam encorajar quem fez as ameaças.

Antes da mudança, os residentes de Cantrell Close assinavam garantias contra a exibição de bandeiras controversas. O governo também diz que é ilegal hastear bandeiras de grupos terroristas.

No entanto, quando as bandeiras UVF apareceram de repente em junho, nenhuma atitude foi tomada para encontrar os responsáveis ou removê-las, criando a impressão de que o sectarismo seria tolerado mesmo em um empreendimento imobiliário tão simbólico.

"A polícia, que deveria liderar, não o fez. E as gangues foram encorajadas", disse Mairtin O Muilleoir, legislador do Sinn Fein, partido nacionalista irlandês.

A percepção foi de que os políticos sindicalizados locais também tiveram uma atuação fraca demais sobre os acontecimentos de junho.

"Sempre terei cautela sobre causalidade e correlação", disse Cillian McGrattan, professor de política da Universidade de Ulster. Mas a reação dos políticos do Partido Democrático Unionista, DUP, aos incidentes sectários durante o verão, incluindo o problema Cantrell Close, "realmente deixou muito a desejar", acrescentou.

Emma Little-Pengelly, uma das legisladoras do DUP que enfrenta críticas, disse em junho que ficou clara sua oposição às bandeiras paramilitares. Ela e um colega do DUP também emitiram uma condenação imediata das ameaças de setembro aos residentes católicos.

O chefe da policia de Belfast sugeriu que as bandeiras não foram consideradas problemáticas o suficiente para justificar sua remoção em junho.

"A realidade é que, enquanto compreendemos a frustração do público em relação a esse assunto, a polícia só atuará para remover bandeiras se houver riscos substanciais para a segurança pública", disse o vice-presidente Chris Noble em uma declaração por e-mail.

(As bandeiras foram retiradas alguns dias depois que as ameaças foram feitas.)

Para o jovem cozinheiro e sua noiva, essas explicações significam pouco. Eles se sentem frustrados com as autoridades por primeiramente não removerem as bandeiras, que disseram ser claramente intimidantes. Também se sentem abandonados pela polícia por ter falhado após as ameaças, por não manter um policiamento ostensivo permanente na rua.

E, por fim, criticam as autoridades habitacionais por não terem encontrado rapidamente acomodações alternativas – e por garantirem que a rua era segura para eles, em primeiro lugar.

A noiva do cozinheiro, uma garçonete de 20 anos, disse que as autoridades deveriam ter reconhecido sua vulnerabilidade de jovem mãe com um bebê recém-nascido antes de encorajá-la a se mudar.

Políticos como O Muilleoir esperam que os incidentes no Cantrell Close não atrapalhem planos para projetos de habitação mais integrados. "Na Europa, em 2017, ou deixamos que uma gangue armada dite a política, ou agimos nós", disse ele.

Mas, para as famílias ameaçadas, o sonho de integração acabou. De agora em diante, disse o cozinheiro, sua família ficará nos bairros de maioria católica.