Os dois construíram uma polia, que agora atravessa o vão que a ponte unia, e amarraram nela um carrinho de supermercado, sem pés nem rodas, que estão usando para trazer alimentos, água e outros suprimentos para a vila. Embora os grupos de ajuda tenham começado a chegar uma semana depois, os dois homens, ambos com 60 anos, anotaram em uma placa a descrição de como as pessoas se sentiram em Charco Abajo logo depois da tempestade. Nela se lê: "Acampamento dos Esquecidos".

As estradas sinuosas que pavimentavam a rota exuberante e arborizada que vai da capital, San Juan, à região de Utuado agora parecem uma visão pós-apocalíptica. Árvores sem folhas e sem galhos, desnudadas pelos ventos do Maria, estão enroscadas umas nas outras e caídas sobre a rodovia. Formações rochosas, antes cobertas de vegetação, agora estão nuas. As palmeiras permanentemente balançadas pelo vento hoje parece que tiveram suas cabeças raspadas. E as casas que ficavam quase escondidas em meio às colinas, não têm mais telhados, tornaram-se destroços danificados de modo irremediável.

Tudo o que sobrou das várias construções de madeira de um cômodo que um dia pontilhavam as montanhas foram as estruturas de concreto altas e estreitas construídas para proteger os encanamentos dos banheiros, e que agora estão cercadas por pilhas de escombros.

É possível ver exemplos da criatividade das pessoas que vivem nessas colinas por toda a zona rural. Dia e noite, a população daqui se reúne ao longo das estradas para tomar banho e lavar roupa nos lugares para onde os locais redirecionaram a água que vem do alto e jorra por tubos de PVC. Os moradores enchem garrafas vazias e baldes, que usam para limpar as casas e dar descarga nas privadas.

A situação para alguns, no entanto, é mais complicada do que para outros.

Aos 47 anos, Lilia Rivera anda com o passo de alguém décadas mais velha. Ela fala em sussurros porque suas cordas vocais estão parcialmente paralisadas. Rivera tem hipersensibilidade a alguns alérgenos – qualquer cheiro de fumaça, produtos químicos ou perfume pode fazer com que sua garganta se feche.

"No começo me perguntaram se eu queria ir embora. Mas para onde quer que eu vá, o ambiente precisa ser controlado. Isso não existe em um abrigo", contou ela, sentada com uma bengala no colo em sua sala cheia de luz em uma colina na área rural do município de Utuado.