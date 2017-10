Concord, New Hampshire – No necrotério estadual situado aqui, no que mais parece um verdadeiro labirinto no subsolo de um hospital, o Dr. Thomas A. Andrew abria o pulmão de uma mulher de 36 anos quando uma espuma branca começou a vazar na mesa.

Esse é um sinal de intoxicação aguda causada por algum tipo de opioide – como também o inchaço no cérebro, outro sintoma que ela apresentava. Entretanto, Andrew, principal médico legista de New Hampshire, não poderia estabelecer com absoluta certeza a causa até que pudesse eliminar outros motivos, como aneurisma cerebral ou homicídio, e até que os resultados do exame de sangue saíssem.

Com o país castigado por aquela que o governo descreve como a pior epidemia de drogas de sua história, autópsias de rotina, como essa, que levam mais de duas horas, estão sobrecarregando os especialistas de toda parte.

"É quase como se os visigodos estivessem nos portões da cidade e eles começassem a ruir. Não sou alarmista por natureza, mas não estou exagerando. O problema está nos sobrecarregando de maneira inédita", afirma o médico.

A verdade é que, conforme Andrew – um homem energético de 60 anos que graças à barba grisalha bem aparada lembra muito o ator Richard Dreyfuss – foi vendo o número de vítimas subir, deixou de se satisfazer em simplesmente catalogá-las. Ele quer tentar, à sua maneira, por mais insignificante que seja, acabar com elas.

Depois de trabalhar aqui como legista chefe há duas décadas, explorando os mistérios dos mortos, há pouco tempo ele se aposentou para explorar os mistérios da alma: em uma guinada profissional drástica, vai começar um curso de Estudos Religiosos, para se formar e ensinar aos jovens como ficar longe das drogas.

"Depois de ver milhares de mortes violentas e inesperadas, acho impossível não levar em consideração a dimensão espiritual tanto para quem morre como para os que ficam."

Responsável por 64 mil falecimentos em 2016 no país – um salto inacreditável de 22 por cento em relação ao ano anterior –, não é surpresa que a overdose, principal causa de óbitos entre os norte-americanos com menos de 50 anos, esteja reduzindo a expectativa de vida, além de sobrecarregar os funcionários e os recursos dos necrotérios, causando enormes atrasos.

A situação é especialmente crítica aqui em New Hampshire, que tem mais mortes per capita por opioides sintéticos como Fentanil do que qualquer outro estado. Em 2016, o número de overdoses chegou próximo de 500, quase dez vezes o de 2000.

Alguns legistas, especialmente em Ohio, estado também gravemente atingido pela crise, tiveram que manter os cadáveres em trailers refrigerados no estacionamento. No Condado de Manatee, na Flórida, o Dr. Russell Vega, legista-chefe, diz que quando as condições de trabalho chegam a um volume excessivo, tem que contar com um serviço particular de transporte, que armazena os corpos em outro local até que a equipe consiga dar conta dos atrasos.

Em Milwaukee, o Dr. Brian L. Peterson conta que além do verdadeiro "tsunami" de cadáveres – o volume de autópsias cresce doze por cento em relação ao ano passado –, a crise nacional deixou os funcionários exauridos, esgotou o orçamento e ameaça a certificação do trabalho de muitos necrotérios, que estão tendo que fazer mais exames do que os padrões do setor permitem.

Ao mesmo tempo, a escassez que atinge a mão de obra do setor – e não tem nada a ver com a epidemia do opioide –, está afetando gravemente a profissão, explica ele, que também é presidente da Associação Nacional de Legistas, órgãos que cuida da certificação. "Para começar que o número de pessoas que se forma na área já é baixo, principalmente por causa do salário ruim; e conforme os mais velhos vão se aposentando, cada vez menos vagas vêm sendo preenchidas."

"O resultado é uma crise nacional que já custou a acreditação de quatro necrotérios; isso diminui a confiança do público e leva a disputas na justiça por causa das conclusões dos profissionais."

Para Andrew, em New Hampshire, onde o atraso no cumprimento das autópsias colocou o estado em risco de perder o credenciamento, essa perspectiva é ainda mais estressante, pois ele passou os primeiros oito de seus vinte anos de carreira profissionalizando a unidade e batalhando para que fosse reconhecida. Apesar do sufoco, tem uma análise pontual e transparente e um dos melhores sistemas de informativos do país.

Um necrotério é considerado deficiente se um único legista tiver que fazer mais de 250 autópsias/ano. Em 2016, Andrew e a Dra. Jennie V. Duval, legista assistente, fizeram 250. Cada um.

Se o volume deste ano exceder o do ano passado, New Hampshire pode ter problemas, uma vez que o legista não pode se recusar a fazer autópsias simplesmente por medo de perder a certificação. "Mas também não posso correr com o processo, ainda que todos os indícios sejam de overdose", completa Andrew.

Desde que o número de mortes por opioides começou a aumentar, há seis anos, Andrew pede reforço profissional – e a Câmara finalmente autorizou a contratação de um, em julho. Até então, porém, o necrotério só contava com dois, mesmo número de quando começou, em 1997.

Acima dele, em sua sala entulhada no Concord Hospital, Andrew aponta para uma pilha ao lado do microscópio de mais de 80 pastas contendo placas com amostras de tecido extraído durante a análise. Cada uma representa um caso em aberto.

"Nem todos os casos são drogas, mas certamente são afetados pelo atraso."

E tira um livro de registros que data de 1997, quando as anotações à mão começaram a delinear os primeiros estágios do fenômeno que se tornaria uma epidemia.

"Tem uma morte por traumatismo, um afogamento e uma overdose", diz, examinando uma das primeiras páginas. Poucos anos depois, já eram sete em uma única folha; mais recentemente, doze, a maioria causada pelo Fentanil, que hoje já substituiu de tal maneira a heroína como o maior causador de mortes nas ruas que é a substância que dá nome à crise atual.

O tomo também revela que são cada vez mais frequentes os casos em que os usuários de vinte e trinta e poucos anos morrem de infecção do endocárdio, ou endocardite. Na verdade, não têm idade para isso, mas a ocorrência é resultado do uso de agulhas sujas.

"Tenho visto mais casos da doença nesses dois últimos anos do que nos quinze anteriores", relata Andrew.

A chegada a New Hampshire, em maio, do carfentanil, um tranquilizante de elefantes dez mil vezes mais potente que a morfina, só serviu para aumentar a pressão sobre sua equipe.

Só este ano foram 41 mortes supostamente causadas pela droga aqui, sendo onze já confirmadas, muito mais que quase todos os outros estados.

"Sinto como se tivesse a cabeleira em chamas, e olha que nem cabelo tenho!", brinca, referindo-se à ameaça implícita nas drogas mais e mais potentes. "Já estamos com tudo superatrasado, se a coisa se agravar, vai ser um Deus nos acuda."

No necrotério, Andrew confessa que aprendeu a lidar com o trabalho e a imersão integral na morte colocando o que vê em "compartimentos" diferentes do cérebro, "trancando tudo" ao sair de lá.

"Todo dia o legista tem que enfrentar a natureza efêmera da mortalidade. As pessoas estiradas em sua mesa de trabalho poderiam ter vivido muito mais se não fossem uns míseros milímetros de colesterol na artéria errada, um segundo de desatenção do motorista de um carro ou a potência letal de um remédio proibido obtido na rua, de forma ilegal."

"Depois de um tempo, é natural começar a questionar o objetivo de tudo isso."

Seu plano é se tornar diácono ordenado da Igreja Metodista Unida com duas metas: servir como capelão nos Escoteiros dos EUA e fazer parte da Capelania da Trilha Apalachiana para poder ministrar caminhantes perturbados, pelo menos ao longo dos 257 quilômetros do famoso caminho que atravessa New Hampshire e suas Montanhas Brancas.

Para ele, o conceito de vida após a morte é sinônimo de conforto.

"Eu me sinto muito otimista em relação ao que vem depois porque isto aqui" – e faz um gesto para o corpo da mulher que acabara de examinar – "é absolutamente pavoroso."