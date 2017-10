La Higuera, Bolívia – Irma Rosales, cansada após décadas cuidando de sua pequena loja, sentou-se uma manhã, com uma caixa cheia de fotos, e se lembrou do estranho que foi baleado na escola local, há 50 anos.

Sua vida só foi ofuscada pelo mito que surgiu com sua morte. A imagem de sua barba desalinhada e a boina com a estrela se tornou um emblema dos revolucionários românticos por todo o mundo e através das gerações, vista em toda parte, desde os campos de militantes na selva até dormitórios de faculdades.

A Bolívia é uma das últimas democracias da América Latina onde a esquerda permanece no controle, e é difícil para os movimentos políticos crescerem nesse vácuo, disse um dos líderes do país. "Você não pode prosperar ou se sustentar ao longo do tempo se não tiver vitórias e lutas em outros lugares", disse Álvaro García Linera, vice-presidente do país.