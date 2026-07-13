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Mordida no bolso: como equilibrar gastos com os pets no orçamento doméstico

Cada vez mais integrados às famílias, animais de estimação representam um gasto subestimado no universo de despesas do dia a dia, mas que pode ser melhor planejado

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