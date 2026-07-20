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20 de julho

Dia do Amigo: 5 benefícios das amizades para o desenvolvimento das crianças

Vínculos criados nos primeiros anos de vida ajudam a desenvolver habilidades sociais, autoestima e inteligência emocional

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