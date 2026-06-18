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Infância vidrada
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Telas empurraram os brinquedos para a caixa: o drama real por trás de "Toy Story 5"

Dados do Datafolha mostram que bebês já passam duas horas por dia no celular. Especialistas analisam o tema do novo filme da Disney e dão o caminho para equilibrar tecnologia e infância

Carlos Redel

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