Não é à toa que o gaúcho aponta o carro para a Serra assim que o termômetro cai. Neste inverno, Gramado deve receber até 2,3 milhões de acessos de visitantes, um crescimento de cerca de 20% em relação a 2025, segundo a Secretaria de Turismo do município. O número confirma a cidade como o destino preferido da estação no Estado.
Boa parte desse público chega com crianças, e é aí que Gramado se diferencia. A cidade montou uma estrutura em que a família inteira encontra programa, faça sol ou chuva.
Para ajudar você a planejar a viagem, Zero Hora reuniu as novidades da temporada de inverno divididas em três frentes pensadas para quem pretende passar uma semana de férias ou curtir períodos curtos, como fins de semana: parques temáticos e cobertos, à prova de chuva, passeios ao ar livre para os dias de sol e paradas para comer.
Encontre o seu destino
Para a criançada (e à prova de chuva)
Mundo Criamigos
É a aposta mais completa para os pequenos. Um complexo que junta hotel temático e entretenimento infantil em torno da franquia de pelúcias personalizáveis. Nas oficinas, a própria criança monta e customiza o boneco passo a passo, e o espaço ainda tem apresentações teatrais fixas, áreas de lazer e cardápio voltado às famílias, programa garantido mesmo no dia mais fechado.
Planeta Chocolate
Ao lado da diversão entra a tradição mais doce da cidade. O Planeta Chocolate transforma a história do cacau e a fabricação do chocolate artesanal em passeio. São salas temáticas com cenários interativos, painéis, esculturas feitas de chocolate e um espaço de degustação ao fim do circuito, daqueles que encantam adulto e criança na mesma medida.
Ao ar livre, quando o sol aparece
Garden Park
Para os dias claros de inverno, o Garden Park é o respiro verde do roteiro. São mais de 130 mil metros quadrados de parque de contemplação, com caminhos pavimentados, lagos, riachos, cascatas e jardins de plantas nativas e exóticas, num ritmo tranquilo, ideal para caminhar com as crianças sem pressa.
ChocoBus
Há ainda uma forma diferente de conhecer a cidade. O ChocoBus é um ônibus panorâmico que percorre os principais pontos de Gramado e Canela com atores e monitores a bordo, misturando performances e curiosidades históricas ao trajeto. Funciona como tour e diversão ao mesmo tempo. Bom para o primeiro dia, quando todo mundo ainda está se ambientando.
Para sentar e comer
Soleil Casa Perini
Na hora da refeição, o Soleil Casa Perini aposta na cozinha contemporânea e nas massas de fabricação própria, em ambiente climatizado de arquitetura europeia, com carta de vinhos pensada para a harmonização.
Royal Fondue Gramado
Nesta lista também não poderia faltar um dos queridinhos do inverno. Opção tanto para famílias quanto para casais, o fondue é uma das grandes atrações de Gramado. No Royal Fondue Gramado, há três opções de sequência de fondue, pratos à la carte e menu kids.
GZH Kids
Mais do que um roteiro, a viagem em família pode sair mais em conta. GZH Kids é a modalidade de assinatura que dá descontos especiais nos destinos da serra gaúcha, que vão de 10% a 30%, e ainda libera atrações gratuitas para aproveitar com as crianças.
O benefício vai além dos passeios, porque inclui também aplicativos educativos que garantem um acesso às telas mais seguro e controlado para os pequenos. Veja opções em Gramado e cidades próximas:
Hospedagem
- Tri Hotéis: rede com unidades na Serra e estrutura voltada à família. Mais informações, neste link
- Hotel Cercano: opção em Gramado com clima aconchegante para quem viaja com crianças. Mais informações neste link
- Mundo Criamigos Hotel: hospedagem temática integrada ao complexo de entretenimento infantil que aparece no roteiro. Mais informações neste link
- Hotel Alpestre: tradicional na cidade e preparado para receber os pequenos. Mais informações neste link
Atrações
- Parque Criamigos: a Oficina da Diversão do complexo infantil oferece ingresso infantil cortesia para assinantes. Mais informações neste link
- Vila da Mônica: o parque temático coberto inspirado no universo da Turma da Mônica. Mais informações neste link
- Parque Thermal Amsterland: parque de águas termais para a família curtir mesmo nos dias frios. Mais informações neste link
- Snowland: o primeiro parque de neve indoor das Américas, com neve de verdade o ano todo. Mais informações neste link
- Acquamotion: o parque aquático coberto e termal, com águas quentinhas o dia inteiro. Mais informações neste link
- Roda Canela: a roda-gigante com cabines fechadas e climatizadas e vista panorâmica da região. Mais informações neste link
- Wine Bus: passeio por Garibaldi que inclui o brinde Tim Tim e a visita a três vinícolas. Mais informações neste link
- Happy Valen: experiência de turismo de natureza para quem busca os dias ao ar livre. Mais informações neste link
- Tour no Vale: roteiro da Brocker Turismo que combina o passeio pelo vale com café colonial. Mais informações neste link
Pizzarias temáticas
- Hector: pizzaria-show com espetáculo do mago dragão, um dos jantares mais animados para as crianças na cidade. Mais informações neste link
- Pizzaria Porto Cara de Mau: ambientação pirata para uma noite divertida em família. Mais informações neste link
- Kongo Pizzaria: cenário de selva com shows e recreação durante o jantar. Mais informações neste link
- Mundo Lugano Parque e Pizzaria: junta parque de diversões e rodízio de pizza no mesmo lugar. Mais informações neste link
* Produção: Juliano Lannes