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Apesar das baixas temperaturas, turismo está sempre aquecido em Gramado. Halder Ramos / Divulgação

Não é à toa que o gaúcho aponta o carro para a Serra assim que o termômetro cai. Neste inverno, Gramado deve receber até 2,3 milhões de acessos de visitantes, um crescimento de cerca de 20% em relação a 2025, segundo a Secretaria de Turismo do município. O número confirma a cidade como o destino preferido da estação no Estado.

Boa parte desse público chega com crianças, e é aí que Gramado se diferencia. A cidade montou uma estrutura em que a família inteira encontra programa, faça sol ou chuva.

Para ajudar você a planejar a viagem, Zero Hora reuniu as novidades da temporada de inverno divididas em três frentes pensadas para quem pretende passar uma semana de férias ou curtir períodos curtos, como fins de semana: parques temáticos e cobertos, à prova de chuva, passeios ao ar livre para os dias de sol e paradas para comer.

Encontre o seu destino

Para a criançada (e à prova de chuva)

Mundo Criamigos

É a aposta mais completa para os pequenos. Um complexo que junta hotel temático e entretenimento infantil em torno da franquia de pelúcias personalizáveis. Nas oficinas, a própria criança monta e customiza o boneco passo a passo, e o espaço ainda tem apresentações teatrais fixas, áreas de lazer e cardápio voltado às famílias, programa garantido mesmo no dia mais fechado.

Planeta Chocolate

Ao lado da diversão entra a tradição mais doce da cidade. O Planeta Chocolate transforma a história do cacau e a fabricação do chocolate artesanal em passeio. São salas temáticas com cenários interativos, painéis, esculturas feitas de chocolate e um espaço de degustação ao fim do circuito, daqueles que encantam adulto e criança na mesma medida.

Ao ar livre, quando o sol aparece

Garden Park

Para os dias claros de inverno, o Garden Park é o respiro verde do roteiro. São mais de 130 mil metros quadrados de parque de contemplação, com caminhos pavimentados, lagos, riachos, cascatas e jardins de plantas nativas e exóticas, num ritmo tranquilo, ideal para caminhar com as crianças sem pressa.

ChocoBus

Há ainda uma forma diferente de conhecer a cidade. O ChocoBus é um ônibus panorâmico que percorre os principais pontos de Gramado e Canela com atores e monitores a bordo, misturando performances e curiosidades históricas ao trajeto. Funciona como tour e diversão ao mesmo tempo. Bom para o primeiro dia, quando todo mundo ainda está se ambientando.

Para sentar e comer

Soleil Casa Perini

Na hora da refeição, o Soleil Casa Perini aposta na cozinha contemporânea e nas massas de fabricação própria, em ambiente climatizado de arquitetura europeia, com carta de vinhos pensada para a harmonização.

Royal Fondue Gramado

Nesta lista também não poderia faltar um dos queridinhos do inverno. Opção tanto para famílias quanto para casais, o fondue é uma das grandes atrações de Gramado. No Royal Fondue Gramado, há três opções de sequência de fondue, pratos à la carte e menu kids.

GZH Kids

Mais do que um roteiro, a viagem em família pode sair mais em conta. GZH Kids é a modalidade de assinatura que dá descontos especiais nos destinos da serra gaúcha, que vão de 10% a 30%, e ainda libera atrações gratuitas para aproveitar com as crianças.

O benefício vai além dos passeios, porque inclui também aplicativos educativos que garantem um acesso às telas mais seguro e controlado para os pequenos. Veja opções em Gramado e cidades próximas:

Hospedagem

Tri Hotéis: rede com unidades na Serra e estrutura voltada à família. Mais informações, neste link

rede com unidades na Serra e estrutura voltada à família. Mais informações, Hotel Cercano: opção em Gramado com clima aconchegante para quem viaja com crianças. Mais informações neste link

opção em Gramado com clima aconchegante para quem viaja com crianças. Mais informações Mundo Criamigos Hotel: hospedagem temática integrada ao complexo de entretenimento infantil que aparece no roteiro. Mais informações neste link

hospedagem temática integrada ao complexo de entretenimento infantil que aparece no roteiro. Mais informações Hotel Alpestre: tradicional na cidade e preparado para receber os pequenos. Mais informações neste link

Atrações

Parque Criamigos: a Oficina da Diversão do complexo infantil oferece ingresso infantil cortesia para assinantes. Mais informações neste link

a Oficina da Diversão do complexo infantil oferece ingresso infantil cortesia para assinantes. Mais informações Vila da Mônica: o parque temático coberto inspirado no universo da Turma da Mônica. Mais informações neste link

o parque temático coberto inspirado no universo da Turma da Mônica. Mais informações Parque Thermal Amsterland: parque de águas termais para a família curtir mesmo nos dias frios. Mais informações neste link

parque de águas termais para a família curtir mesmo nos dias frios. Mais informações Snowland: o primeiro parque de neve indoor das Américas, com neve de verdade o ano todo. Mais informações neste link

o primeiro parque de neve indoor das Américas, com neve de verdade o ano todo. Mais informações Acquamotion: o parque aquático coberto e termal, com águas quentinhas o dia inteiro. Mais informações neste link

o parque aquático coberto e termal, com águas quentinhas o dia inteiro. Mais informações Roda Canela: a roda-gigante com cabines fechadas e climatizadas e vista panorâmica da região. Mais informações neste link

a roda-gigante com cabines fechadas e climatizadas e vista panorâmica da região. Mais informações Wine Bus: passeio por Garibaldi que inclui o brinde Tim Tim e a visita a três vinícolas. Mais informações neste link

passeio por Garibaldi que inclui o brinde Tim Tim e a visita a três vinícolas. Mais informações Happy Valen: experiência de turismo de natureza para quem busca os dias ao ar livre. Mais informações neste link

experiência de turismo de natureza para quem busca os dias ao ar livre. Mais informações Tour no Vale: roteiro da Brocker Turismo que combina o passeio pelo vale com café colonial. Mais informações neste link

Pizzarias temáticas

Hector: pizzaria-show com espetáculo do mago dragão, um dos jantares mais animados para as crianças na cidade. Mais informações neste link

pizzaria-show com espetáculo do mago dragão, um dos jantares mais animados para as crianças na cidade. Mais informações Pizzaria Porto Cara de Mau: ambientação pirata para uma noite divertida em família. Mais informações neste link

ambientação pirata para uma noite divertida em família. Mais informações Kongo Pizzaria: cenário de selva com shows e recreação durante o jantar. Mais informações neste link

cenário de selva com shows e recreação durante o jantar. Mais informações Mundo Lugano Parque e Pizzaria: junta parque de diversões e rodízio de pizza no mesmo lugar. Mais informações neste link