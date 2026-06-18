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Álbum da Copa: figurinhas viram ferramenta de aprendizado emocional para crianças

Veja como a atividade estimula habilidades importantes, mas pode perder parte desse potencial quando os adultos assumem o controle e aceleram o processo

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