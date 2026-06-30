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A realidade da adoção: pesquisa inédita revela como idade, cor e porte definem o destino de animais em abrigos no Brasil

Levantamento “Panorama da Adoção no Brasil – ONGs” aponta a “invisibilidade” de pets fora do padrão estético e alerta para a alta taxa de devolução nos primeiros três meses

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