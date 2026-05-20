Quem são os integrantes do BTS? Conheça os membros do fenômeno do K-pop

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Eles ultrapassaram as barreiras ao conquistar recordes históricos, liderar rankings internacionais e reunir milhões de fãs ao redor do mundo

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