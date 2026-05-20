Quem são os integrantes do BTS? Conheça os membros do fenômeno do K-pop

Os integrantes do BTS conquistaram fãs ao redor do mundo com música, dança e carisma Tinseltown / Shutterstock | Portal EdiCase

O BTS se consolidou como um dos maiores fenômenos culturais da música pop mundial. Formado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, o grupo sul-coreano ultrapassou as barreiras do K-pop ao conquistar recordes históricos, liderar rankings internacionais e reunir milhões de fãs ao redor do mundo, conhecidos como ARMY. O nome BTS vem de Bangtan Sonyeondan, expressão coreana traduzida como “Garotos à Prova de Balas”.

Ao longo da carreira, o septeto acumulou feitos como álbuns no topo da Billboard, discursos na Organização das Nações Unidas (ONU) e apresentações em grandes premiações internacionais. Após o hiato iniciado em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório e projetos solo, o grupo voltou aos palcos em 2026 com a turnê “BTS World Tour: Arirang”, que passará pelo Brasil nos dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

A seguir, conheça um pouco sobre os integrantes do BTS!

RM (Kim Nam-joon)

RM se destacou como líder do BTS e pelas letras reflexivas presentes nas músicas do grupo Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 12 de setembro de 1994.

RM é o líder oficial do BTS e se destaca pela inteligência, com um QI (Quociente de Inteligência) de 148, além da forte participação na composição das músicas do grupo. Fluente em inglês, tornou-se o principal porta-voz do BTS em entrevistas e eventos internacionais, conduzindo conversas com naturalidade e carisma. Suas letras costumam trazer reflexões profundas sobre identidade, amadurecimento e sociedade, influenciadas pelo interesse em arte, literatura e filosofia. Antes conhecido como “Rap Monster”, o artista simplificou o nome artístico para RM ao longo da carreira.

Jin (Kim Seok-jin)

Jin conquistou o público com vocais suaves e pela personalidade carismática dentro do BTS Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 4 de dezembro de 1992

Vocalista e visual, Jin se destaca pelos vocais suaves, pela presença carismática e pela forma descontraída com que equilibra os momentos do grupo. Como integrante mais velho do BTS, costuma transmitir acolhimento aos colegas, muitas vezes utilizando o humor para deixar o ambiente mais leve. Antes da música, sonhava em seguir carreira como ator, característica que aparece na expressividade e na sensibilidade de suas performances.

O artista também ganhou repercussão mundial ao brincar com o apelido “Worldwide Handsome”, que viralizou após uma aparição em um tapete vermelho internacional. Fora dos palcos, demonstra outro lado de sua personalidade ao administrar, ao lado do irmão, um restaurante de culinária japonesa em Seul.

SUGA (Min Yoon-gi)

SUGA transformou experiências pessoais em músicas intensas e sinceras sobre emoções e superação Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 9 de março de 1993

Além de rapper, SUGA é reconhecido como um dos principais produtores musicais do BTS, participando da criação de diversas faixas marcantes do grupo. Ademais, ele desenvolve uma carreira solo sob o nome Agust D, adotando uma sonoridade mais intensa e introspectiva. Suas músicas frequentemente abordam temas como saúde mental, inseguranças, depressão e superação, conquistando admiradores pela honestidade das letras.

Com um estilo direto e sensível ao mesmo tempo, o artista transformou vivências pessoais em composições profundas, consolidando seu nome entre os músicos mais respeitados da indústria sul-coreana.

J-Hope (Jung Ho-seok)

J-Hope chama atenção pela energia contagiante e pelas performances marcantes nos palcos Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 18 de fevereiro de 1994

Rapper e dançarino principal, J-Hope é conhecido pela energia contagiante e pela forte presença de palco, características que lhe renderam o apelido de “sol do BTS” entre os fãs. Reconhecido pelas coreografias precisas e apresentações intensas, o artista costuma transmitir mensagens positivas e inspiradoras em suas músicas, refletindo o significado de seu nome artístico, ligado à esperança.

Em carreira solo, ganhou destaque com o álbum “Jack in the Box” (2022). Ele também entrou para a história ao se tornar o primeiro integrante do BTS a liderar um grande festival nos Estados Unidos, comandando o palco principal do Lollapalooza.

Jimin (Park Ji-min)

Jimin entrou para a história com “Like Crazy”, primeiro solo sul-coreano no topo da Billboard Hot 100 Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 13 de outubro de 1995

Vocalista e dançarino principal, Jimin é conhecido por combinar suavidade e intensidade em suas performances. Com formação em dança contemporânea, ele incorpora movimentos elegantes e interpretações emocionais aos palcos, criando apresentações que costumam chamar atenção pela expressividade.

Em carreira solo, o cantor ampliou ainda mais seu reconhecimento internacional ao alcançar feitos históricos nas paradas musicais. Em 2023, entrou para a história como o primeiro artista sul-coreano a conquistar o topo da Billboard Hot 100 com uma música solo, graças ao sucesso de “Like Crazy”.

V (Kim Tae-hyung)

V conquistou o público com voz grave, estilo sofisticado e forte identidade artística Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 30 de dezembro de 1995

Vocalista, V chama atenção por possuir uma das vozes mais marcantes do BTS, conhecida pelo timbre grave e elegante. Sua identidade artística mistura referências ao jazz, ao R&B e à fotografia, criando uma estética sofisticada que o transformou em um dos idols mais influentes do K-pop em termos de estilo.

Em carreira solo, apresentou uma sonoridade mais suave e intimista no álbum “Layover” (2023). Além da música, também explorou a atuação ao participar do drama histórico “Hwarang” e costuma divulgar seus trabalhos fotográficos utilizando o pseudônimo Vante.

Jung Kook (Jeon Jung-kook)

Jung Kook ampliou sua projeção global com “Dreamers”, apresentada na abertura da Copa de 2022 Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock | Portal EdiCase

Nascimento: 1º de setembro de 1997