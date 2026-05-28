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"Eu me remexo muito!"

Lêmure: 7 curiosidades sobre o primata que inspirou o rei de "Madagascar" 

Famoso como o Rei Julien, esse animal cheio de personalidade chama atenção pelos hábitos curiosos, pela comunicação diferente e pela forte ligação com as florestas

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