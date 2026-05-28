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Saúde & Bem-estar

Hambúrguer e batata frita saudáveis: como incluir guloseimas na dieta das crianças (e adultos!) sem prejudicar a saúde 

Nutrólogo explica que o combo pode, sim, fazer parte do cardápio, desde que com atenção e adaptações

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