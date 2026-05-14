Frio chegando: 5 cuidados para evitar ansiedade e estresse em cães

Dias frios podem alterar o comportamento e a rotina dos cães Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Mesmo antes da chegada oficial do inverno, que começa no dia 21 de junho, as primeiras ondas de frio já começam a mudar a rotina dos brasileiros em diferentes regiões do país. Neste mês de maio, previsões meteorológicas indicam a chegada de novas frentes frias e massas de ar polar, com queda nas temperaturas, madrugadas geladas e possibilidade de geadas em algumas regiões.

Mas não são apenas os humanos que sentem os impactos do clima mais frio. Durante essa época do ano, muitos cães passam a apresentar mudanças importantes de comportamento, principalmente pela redução de passeios, brincadeiras e estímulos diários.

Segundo André Cavalieri, especialista em psicologia canina e sócio-fundador da Dog Corner, é comum que os cães demonstrem menos disposição durante os períodos gelados. “Com a chegada do frio, muitos cães apresentam diminuição da energia, passam a dormir mais e demonstram menos interesse por passeios e brincadeiras ao ar livre. Também é comum uma busca maior por contato físico e por locais mais aquecidos, como sofá e cama”, explica.

Além disso, a redução de exercícios físicos e estímulos mentais pode favorecer quadros de ansiedade, estresse e comportamentos destrutivos. “Menos atividade física e menos estímulo mental facilitam o acúmulo de energia e frustração. Isso pode desencadear ansiedade, hiperatividade dentro de casa e comportamentos destrutivos, como mastigação excessiva, arranhões e destruição de objetos”, destaca André Cavalieri.

A seguir, o especialista lista 5 cuidados importantes para manter os cães mais equilibrados durante os dias frios. Confira!

1. Mantenha brincadeiras dentro de casa

Mesmo em dias frios ou chuvosos, é importante manter sessões curtas e frequentes de brincadeiras dentro de casa. Jogos de busca, puxão de corda e pequenas atividades ajudam no gasto de energia e evitam que o cão fique muito tempo ocioso.

2. Aposte em estímulos mentais

Brinquedos dispensadores de alimento, puzzles alimentares e esconder petiscos pela casa ajudam o cão a se manter mentalmente ativo durante os dias frios. Esse tipo de atividade também ajuda a reduzir comportamentos ligados ao tédio e à frustração.

Treinos de obediência e truques auxiliam no estímulo mental do cachorro Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Faça pequenos treinos durante o dia

Treinos de obediência e truques simples por cerca de 5 a 10 minutos, pelo menos duas vezes ao dia, ajudam bastante no estímulo mental e na manutenção da rotina do animal. Além de ajudar no gasto de energia mental, esses momentos estimulam o foco, a concentração e fortalecem a comunicação entre tutor e cachorro.

4. Observe sinais de energia acumulada

Inquietação, hiperapetite, mastigação excessiva, latidos contínuos, destruição de objetos e dificuldade para dormir podem indicar que o cão está precisando de mais estímulos físicos e mentais. A energia acumulada costuma aparecer em forma de comportamentos indesejados.

5. Dê atenção especial aos cães mais sensíveis

Cães com alta demanda de atividade física, filhotes, cães ansiosos, resgatados ou com histórico de abandono costumam sentir mais as mudanças de rotina durante o frio. Já cães idosos e animais com problemas articulares precisam de exercícios de baixo impacto e ambientes mais aquecidos.