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Saúde & Bem-estar

Escoliose: conheça os sinais e os impactos da doença em crianças e adolescentes

Em alguns casos, a doença pode comprometer a mobilidade, causar dores e dificultar a realização de atividades físicas e tarefas do dia a dia

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