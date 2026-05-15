Dos clássicos à literatura contemporânea: 4 livros para refletir e se emocionar

Entre perdas, descobertas e conexões afetivas, as obras mostram diferentes formas de compreender a vida, os sentimentos e as relações Studio Romantic / Shutterstock | Portal EdiCase

Em um cenário cada vez mais dominado pelas telas e pela velocidade das redes sociais, a leitura se mostra importante na formação de crianças e adolescentes. Mais do que estimular o vocabulário e a interpretação, os livros têm papel fundamental na construção da empatia, da criatividade e da capacidade de reflexão.

Para a psicóloga clínica e escolar Camila da Silva Conceição, da Legacy School, histórias que despertam emoções e geram identificação ajudam crianças e jovens a compreender sentimentos e desenvolver inteligência emocional. “Quando o aluno se conecta emocionalmente com uma narrativa, ele também amplia sua capacidade de compreender o outro, elaborar sentimentos e desenvolver senso crítico”, explica.

A pedagoga da instituição, Taís Guimarães, destaca que obras literárias capazes de provocar reflexão costumam ter impacto duradouro no processo de aprendizagem. “São livros que estimulam o hábito da leitura porque criam vínculo afetivo com o leitor. Quando a criança ou o adolescente se sente tocado pela história, a leitura deixa de ser obrigação e passa a ser descoberta”, afirma.

Algumas obras conseguem atravessar gerações porque tocam em algo essencial: a experiência humana. São livros que não se limitam à história que contam, mas se tornam verdadeiros convites à compreensão da vida, dos sentimentos e das relações.

A seguir, confira 4 livros para refletir e se emocionar!

1. O Pequeno Príncipe

“O Pequeno Príncipe” transforma simplicidade em profundidade ao refletir sobre infância, vínculos afetivos e aquilo que realmente importa na vida Reprodução digital / Editora HarperCollins | Portal EdiCase

“O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, ocupa um lugar único na literatura mundial. Com uma narrativa aparentemente simples, o livro constrói uma profunda reflexão sobre o olhar da infância, a importância dos vínculos e a forma como os adultos, muitas vezes, se afastam do essencial. A obra é amplamente utilizada em contextos educacionais justamente por permitir múltiplas interpretações, da filosofia à formação emocional.

2. O Velho e o Mar

Em “O Velho e o Mar”, o autor apresenta uma narrativa sobre resistência, dignidade e perseverança diante das adversidades humanas Reprodução digital / Editora Bertrand Brasil | Portal EdiCase

Outro clássico que permanece atual é “O Velho e o Mar”, de Ernest Hemingway. A história do pescador Santiago vai além de uma simples narrativa de superação: trata-se de um retrato da resistência humana diante das adversidades, da solidão e da dignidade mesmo em situações limite. A linguagem simples e simbólica torna a obra uma referência tanto literária quanto pedagógica, sendo frequentemente explorada em análises sobre perseverança e sentido da vida.

3. O Meu Pé de Laranja Lima

“O Meu Pé de Laranja Lima” emociona ao retratar, com delicadeza, dores, descobertas e afetos que marcam a infância de Zezé Reprodução digital / Editora Melhoramentos | Portal EdiCase

No Brasil, “O Meu Pé de Laranja Lima”, de José Mauro de Vasconcelos, segue emocionando leitores de diferentes gerações. A trajetória do menino Zezé revela, com delicadeza e intensidade, as dores e descobertas da infância, abordando temas como abandono, afeto e amadurecimento. É uma obra que costuma marcar profundamente seus leitores e que, por isso, continua presente em listas escolares e projetos de leitura.

4. A Samira e o Deserto

Em “A Samira e o Deserto”, Augusto Branco constrói uma fábula contemporânea sobre empatia, superação e a capacidade de transformar dor em beleza Reprodução digital / Autor Augusto Branco | Portal EdiCase

Na obra “A Samira e o Deserto”, do poeta Augusto Branco, o autor apresenta uma história simbólica que dialoga com temas universais como dor, empatia e recomeço. A narrativa acompanha Arthur, um menino humilde que vive em uma pequena cidade e que acaba se aproximando de um paisagista solitário e misterioso conhecido na vizinhança como “Velho das Areias”.

Aos poucos, Arthur descobre que por trás da fama de homem rabugento existe Guilherme Henrique, um artista da natureza que no passado transformou os jardins da cidade em verdadeiras obras de poesia. A amizade improvável entre o garoto e o velho jardineiro se desenvolve entre lições sobre a vida, a natureza e a capacidade humana de transformar dor em beleza.

O livro constrói uma fábula contemporânea sobre empatia, superação e amadurecimento. Em meio a jardins, flores raras e reflexões sobre a natureza, a obra mostra como as perdas podem se transformar em aprendizado e como os gestos de bondade podem mudar destinos.

Dialogando com grandes clássicos da literatura que já fazem parte do imaginário coletivo, “A Samira e o Deserto” se posiciona como uma nova possibilidade de leitura para quem busca histórias que emocionam e provocam reflexão.

Assim como os clássicos que permanecem atuais ao longo do tempo, narrativas que exploram sentimentos universais tendem a criar conexões profundas com o leitor, independentemente da época em que são escritas.