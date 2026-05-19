Coxinha proteica: 3 receitas saudáveis e deliciosas para o lanche da tarde

Crocante por fora, cremosa por dentro e impossível de resistir, a coxinha é um dos salgados mais amados do Brasil. Mas quem pensa que ela não combina com uma alimentação equilibrada está enganado. Com ingredientes mais nutritivos e ricos em proteína, é possível preparar versões saudáveis e perfeitas para o lanche da tarde, sem abrir mão da textura e do sabor que fazem sucesso.
A seguir, confira 3 receitas de coxinha proteica para incluir no cardápio!
1. Coxinha proteica de frango com batata-doce
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
- 3 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Azeite de oliva, sal, páprica defumada e cheiro-verde picado a gosto
- 1 cebola descascada e picada
- 2 claras de ovo para empanar
- Farelo de aveia para empanar
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino. Reserve.
Em um recipiente, misture a batata-doce amassada, o farelo de aveia, o azeite de oliva e os temperos até formar uma massa firme e homogênea. Reserve. Em outro recipiente, misture o frango temperado com o creme de ricota. Pegue pequenas porções da massa, abra nas mãos, recheie e modele no formato de coxinha. Passe nas claras de ovo e depois no farelo de aveia para empanar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
2. Coxinha proteica de couve-flor com atum
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de couve-flor
- 1 ovo
- 5 colheres de sopa de farinha de aveia
- Sal e orégano a gosto
Recheio
- 170 g de atum sólido ao natural escorrido
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- Salsinha picada a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, espalhe a couve-flor e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 20 minutos. Retire do forno e esprema com um pano de prato para retirar o excesso de água. Disponha em um processador e triture. Transfira para um recipiente e misture com o ovo, a farinha de aveia e os temperos até formar uma massa modelável. Reserve.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural e a salsinha. Abra pequenas porções da massa, recheie e modele no formato de coxinha. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem douradas e firmes. Sirva em seguida.
3. Coxinha proteica de grão-de-bico com carne moída
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- 1 clara de ovo para empanar
- 1/2 xícara de chá de farelo de aveia para empanar
Recheio
- 1 xícara de chá de carne moída magra
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um processador, bata o grão-de-bico cozido até formar uma pasta. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o azeite de oliva e os temperos e misture até obter uma massa firme e modelável. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até secar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Pegue pequenas porções da massa, abra nas mãos, recheie com a carne moída e modele no formato de coxinha. Passe na clara de ovo e no farelo de aveia. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.