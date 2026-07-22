"Liderança em Sala": o desafio de liderar marcas que fazem parte da memória dos brasileiros

No quinto episódio do Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Marcelo Bronze – que à época da gravação ocupava o cargo de vice-presidente de marketing da Danone Brasil e hoje é CMO da XP – sobre o desafio de manter relevante uma marca que faz parte da memória afetiva dos brasileiros há mais de 50 anos.

Da força de Danoninho, Danette e Activia ao crescimento de YoPRO, ele destaca legado, confiança, branding, performance e o papel do marketing em uma categoria que precisa unir sabor, saúde, hábito e resultado de negócio.

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

A conversa passa pela construção de comunidades, pelo lançamento do YoPRO a partir do universo do crossfit, pela explosão do mercado de proteína, pela transformação da mídia da Danone com foco no digital e pelo papel dos creators na relação entre marcas e consumidores.

Marcelo aborda ainda inteligência artificial, canetas do emagrecimento, saudabilidade, produtos sem selos de alto teor de açúcar, sódio ou gordura e o desafio de equilibrar todos os pratos de uma marca global em um mundo onde atenção, confiança e relevância precisam ser conquistadas todos os dias.

Comenta aí: o quanto o Danoninho marcou a sua memória afetiva?

Marcelo Bronze é o quinto entrevistado do "Liderança em Sala". Reprodução / GZH