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"Liderança em Sala": como uma gigante de calçados foi reerguida e conquistou a comunidade da corrida

Márcio Callage, CMO da Vulcabras, detalha o reposicionamento das marcas esportivas e os bastidores da reestruturação da empresa na Bolsa

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