"Liderança em Sala": como uma gigante de calçados foi reerguida e conquistou a comunidade da corrida

No quarto episódio do Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Márcio Callage, CMO e diretor estatutário da Vulcabras, sobre uma das grandes viradas da indústria brasileira.

Depois de enfrentar uma crise profunda, a empresa se reestruturou, voltou à Bolsa de Valores e passou a administrar três marcas esportivas com identidades muito diferentes: Olympikus, Mizuno e Under Armour.

Márcio conta como sua formação na publicidade, a criação da Perestroika e a experiência à frente da DM9Sul ajudaram a construir sua visão sobre criatividade, liderança, execução e resultado.

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

A conversa entra nos bastidores do reposicionamento da Olympikus, que passou de uma marca presente no pé dos brasileiros, mas pouco desejada, a uma das principais escolhas dos corredores do país.

Ele aborda ainda a chegada da cantora Iza ao universo da marca, o retorno da Mizuno ao futebol, a lógica 70/20/10 para equilibrar resultado, construção de marca e inovação, além do fim da divisão entre branding e performance.

O episódio também discute confiança, autenticidade, delegação, inteligência artificial e o desafio de acompanhar um mundo que muda mais rápido do que as empresas conseguem planejar.

Comenta aí: você tem noção do tamanho dessas marcas brasileiras no panorama global?

Márcio Callage é o CMO da Vulcabras. Reprodução / GZH