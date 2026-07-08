"Liderança em Sala": como liderar a transformação de uma marca com mais de 60 anos de história

No terceiro episódio do Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Renata Altenfelder, CMO das Lojas Renner, sobre o desafio de entrar em uma empresa brasileira com mais de 60 anos de história e ajudar a marca a construir um novo ciclo. (Assista no vídeo acima ou pelo Spotify abaixo)

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

Renata fala sobre o começo da carreira na Disney, as passagens por Unilever e Motorola, a decisão de ir para a Renner e o que muda quando uma executiva acostumada a multinacionais passa a liderar o marketing de uma das maiores varejistas de moda do Brasil.

A conversa passa pelo ecossistema da Renner — Renner, Camicado, Youcom, Ashua, Repassa e Realize —, pelo conceito "Ouse Ser Você", pela diferença entre fast fashion e fast and fashion, pela comunicação em um país diverso, pelo fim da lógica do funil e a chegada do looping infinito no marketing.

Renata aborda ainda os creators, varejo, crédito, liderança feminina, diversidade dentro da empresa, propósito de verdade versus propósito de press release e o desafio de priorizar em um mundo com informação demais e tempo de menos.

Confira esse papo e comente se você acha que a marca conseguiu se reinventar sem perder sua essência.

Renata Altenfelder é CMO das Lojas Renner. Reprodução / GZH