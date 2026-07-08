GERAL

Novo ciclo
Notícia

"Liderança em Sala": como liderar a transformação de uma marca com mais de 60 anos de história

Renata Altenfelder, CMO das Lojas Renner, conta como foi deixar as multinacionais para assumir o marketing da varejista

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS